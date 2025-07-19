В Кузбассе поздравили металлургов с профессиональным праздником: губернатор отметил стратегическую роль отрасли

В Кузбассе отметили День металлурга — праздник, который имеет особое значение для региона. Губернатор Илья Середюк обратился к жителям с поздравлением и подчеркнул стратегическую важность отрасли для страны.

«Дорогие земляки, сегодня Кузбасс вместе со всей страной отмечает День Металлурга, профессии, которая имеет стратегическое значение. От работы специалистов этой отрасли во многом зависит обороноспособность государства, развитие его экономики и социальной сферы», — отметил глава региона.

Илья Середюк также назвал Кузбасс металлургическим сердцем России и поблагодарил сотрудников предприятий за профессионализм и верность традициям. По его словам, несмотря на непростую ситуацию на мировом рынке, отрасль демонстрирует развитие, внедряет инновации и осваивает импортозамещающую продукцию.

Губернатор пожелал металлургам здоровья, благополучия и стабильного движения вперед, отметив, что у отрасли хорошие перспективы.