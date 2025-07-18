Почти все выявленные при проверке тепловых сетей в Калтане повреждения устранили. Кроме того, обновили изношенные участки магистрали по улицам Горького и Комсомольской, а также на проспекте Мира. До наступления холодов необходимо заменить еще почти 1 км старых труб в поселке Малиновка и в районе Шушталеп. К зиме готовы 5 из 7 городских котельных и центральный тепловой пункт в районе Постоянный, ремонт на оставшихся объектах продолжается.

«Важно обеспечить бесперебойное теплоснабжение жителей в предстоящем отопительном периоде. Чтобы не допустить аварийных ситуаций в зимний период, необходимо все работы провести летом», – подчеркнул Илья Середюк.

В пресс-службе регионального правительства рассказали, что этом году на подготовку к отопительному сезону в Кузбассе собираются направить 13,8 рублей из бюджетов всех уровней.

Фото: пресс-служба АПК