«Изюминкой» обновленного парка станут два озера, вдоль которых прокладывают прогулочные террасы и устанавливают лежаки. Вскоре там поставят стильные скамейки и качели, современный игровой комплекс. Большое значение придали озеленению, благодаря которому у парка будет уютный и эстетичный вид. Работы стартовали в марте, а завершить их планируют в сентябре.

«Уже сейчас можно сказать, что город получит один из красивейших парков в регионе. Он станет настоящим центром притяжения для жителей всех возрастов. Рядом с парком возводим новую школу на 1000 мест. Ребята смогут гулять здесь в свободное от занятий время», – сказал глава региона Илья Середюк.

В пресс-службе областного правительства напомнили, что концепция благоустройства парка в Калтане победила на всероссийском конкурса по созданию комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Фото: пресс-служба АПК