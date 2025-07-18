На торжественном приеме в Новокузнецке губернатор Кузбасса Илья Середюк поздравил ветеранов отрасли и лучших работников металлургических предприятий. В преддверии профессионального праздника за большие достижения и верность профессии 144 работников отрасли получили государственные и областные награды.

«Металлурги Кузбасса всегда были крепкой опорой для нашего государства. В суровые годы Великой Отечественной войны кузнецкий металл стал мощным щитом Отчизны. И сегодня Кузбасс — флагман отечественной металлургии. А наш кузнецкий металл был и остается национальной гордостью, надежным фундаментом России. Труд металлурга по плечу только самым стойким, мужественным людям. Он требует высокого мастерства, полной самоотдачи и строжайшей дисциплины. Именно благодаря этим качествам достигаются выдающиеся результаты», — подчеркнул губернатор Илья Середюк.

Указом Президента Владимира Путина машинист электровоза тушильного вагона Ольга Данилова и машинист коксовых машин Вячеслав Попов ПАО «Кокс» удостоены Почетного звания «Заслуженный металлург Российской Федерации».Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов отметил Почетными грамотами труд работников Общества «ЕвразТехника» — начальника участка Центра эксплуатации автоматизированных систем управления технологическими процессами «Сибирь» Алексея Александрова и начальника отдела линейно-кабельных сетей Дмитрия Пачковского.

Еще 140 работников металлургических предприятий региона за многолетний добросовестный труд, достижение высоких показателей в производственной деятельности, большой личный вклад в развитие металлургической промышленности Кузбасса удостоены областных медалей, Почетных грамот и Благодарственных писем губернатора Кузбасса.

Среди награжденных — мастер по ремонту оборудования углеобогатительного цеха АО «ЕВРАЗ ЗСМК» Александр Снычев. В сентябре 2022 года он был призван на СВО, принимал участие в активных наступательных и оборонительных действиях на Херсонском направлении, в районе города Макеевка. Получил ранение. За проявленный героизм, личное мужество, самоотверженность и отвагу награжден орденом «Мужества». После лечения и реабилитации вернулся в свой цех. При его участии проводится техническое перевооружение и модернизация процесса обогащения угля.

Металлургический комплекс региона объединяет 37 тысяч высококлассных специалистов. На предприятиях выпускают сталь, чугун, прокат черных металлов, железнодорожные и трамвайные рельсы и другую продукцию, востребованную внутри страны и за рубежом. Благодаря кузбасскому металлу возводятся новые жилые кварталы, детские сады и школы, строятся современные магистрали, автомобили, корабли и авиалайнеры.

Предприятия отрасли ведут модернизацию производств, осваивают новые виды продукции. Решаются масштабные задачи по техническому перевооружению, повышению качества продукции. Внедряются передовые экологические стандарты для сохранения природных ресурсов нашего региона.Так, РУСАЛ с 2019 года является участником федеральной программы «Чистый воздух».

Модернизация производства предусматривает полную замену всех электролизеров на агрегаты усовершенствованной конструкции. В результате полного выполнения экологической программы к 2026 году значительно снизятся выбросы, в том числе гидрофторида — на 91%.На АО «ЕВРАЗ ЗСМК» реализуются масштабные проекты с высокой экологической составляющей, внедряются современные ресурсо- и энергосберегающие технологии, строятся новые природоохранные объекты. В текущем году смонтирован финальный элемент самого высокого объекта комплекса серогазоочистки аглофабрики высотой 150 метров. Общий объем инвестиций в проект составляет 21 млрд рублей. Современная мощная установка обеспечит высокую степень очистки дымовых газов от диоксида серы и сократит его выброс в атмосферу на 70%. Ввод комплекса в эксплуатацию намечен на 2026 год.

ПАО «Кокс» строит коксовую батарею, ввод которой к 2030 году позволит сократить выбросы вредных веществ более чем на 40%. Идет поддержание объема производства кокса и коксохимической продукции за счет ремонта печного фонда различными методами. Планируемые инвестиции — 30 млн рублей.

АО «Кузнецкие ферросплавы» за 10 лет освоило производство около 90 видов новых сплавов, внедрило технологии для получения ферросилиция с пониженным содержанием примесей. Продолжается развитие собственной рудной базы, благодаря которой объем добычи кварцитов планируется увеличить в два раза до 2026 года.

Западно-Сибирский электрометаллургический завод — единственное предприятие в Российской Федерации и СНГ, которое разработало технологию и освоило серийное производство ультрачистого ферросилиция. Он применяется для производства особо ответственных сталей для трансформаторов и электротехнических изделий.

Кузбасские промышленные предприятия активно осваивают производство импортозамещающей продукции, разрабатывают и внедряют новейшие технологии и инновации, тем самым вносят вклад в исполнение задачи по достижению технологического суверенитета, которая поставлена Президентом России Владимиром Путиным.