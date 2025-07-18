Ветеран СВО Валентина Савченко, прошедшая службу в зоне боевых действий, выступила перед молодежью в рамках патриотического мероприятия «Встреча с Героем». Ребята узнали о ее боевом пути и задали интересующие их вопросы. Общение состоялось в формате живого диалога.

Такие встречи регулярно проводятся совместно с социальными координаторами Фонда «Защитники Отечества» и направлены на укрепление связи между молодежью и ветеранами специальной военной операции.



Валентина Савченко по образованию процедурная медсестра, до отправки в зону спецоперации работала в Верх-Егосской больнице (филиал ГБУЗ «Прокопьевская районная больница»). «За ленточкой» находилась по контракту с февраля по ноябрь 2024 года. Работала в приемно-сортировочном взводе медицинской роты, где занималась экстренной сортировкой и эвакуацией раненых под огнем. После завершения контракта вернулась на гражданскую службу в больницу. Прошла отбор в кадровую региональную программу «СВОи Герои. КуZбасс».