Во время рабочей поездки в Калтан губернатор Кузбасса Илья Середюк встретился с ветеранами СВО и членами семей участников спецоперации. Также прием проводили руководители министерств, ведомств, представители военной прокуратуры и областного военкомата.

«Все вопросы, с которыми обратились наши ветераны, действующие бойцы, родственники участников СВО, будут решены в ближайшее время» — сказал Илья Середюк.

В общей сложности сегодня к комиссии обратились 68 человек из Калтана, Новокузнецка, Прокопьевска, Осинников, Междуреченска и Мысков. Был рассмотрен 101 вопрос. Чаще всего кузбассовцев волновали вопросы социальной поддержки, медицинского сопровождения, льгот для детей участников СВО, а также оформления удостоверений ветеранов боевых действий.