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Алексей Васильев — ветеран боевых действий, прошедший службу на Северном Кавказе и отдавший 19 лет работе в МВД.

Он вышел на пенсию в звании подполковника полиции и продолжил служить, но уже в гражданской сфере. Когда началась Специальная военная операция, Алексей Васильев снова встал в строй. Вернувшись с фронта по состоянию здоровья, ветеран столкнулся с необходимостью начать всё с чистого листа. Именно тогда у него появилась возможность развиваться в рамках региональной кадровой программы «СВОи Герои. КуZбасс».

Его история — о пути, мотивации и планах на будущее — в ролике.