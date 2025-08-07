История каждого бойца важна. О своем нелегком пути нашей съёмочной группе рассказал и ветеран СВО – Николай Ильин, который вернулся домой с ранением. Подробнее в нашем сюжете.

Николай Ильин – ветеран СВО, вернулся домой летом 2024 года. Обладатель медали Суворова и награды «За отвагу» был ранен дважды. Второй раз осколки сильно повредили руку, спасти ее врачам не удалось.

Дома его ждали жена Кристина и совсем маленький сын Никита. Он еще не понимает, его папа настоящий герой. Конечно, когда он подрастет, Николай обязательно расскажет сыну о том, как защищал Родину, как приходилось преодолевать себя, привыкать к новой реальности и постоянно прилетающим дронам.

До мобилизации Николай работал на киселевском разрезе машинистом экскаватора, после возвращения из зоны СВО с ранением ему предложили другую должность — механик по выпуску автомобилей.

Помогает бывшему бойцу не остаться один на один со своими проблемами фонд «Защитники Отечества». Ему оказывают юридическую помощь и уже совсем скоро должны привезти и специальный комплект одежды, разработанный для людей с инвалидностью.