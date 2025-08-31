– Уважаемые работники и ветераны угольной отрасли, от всей души поздравляю вас с Днем шахтера! Труд шахтеров — это подвиг, требующий выносливости, мужества и верности своему делу. Каждый спуск под землю — это испытание, которое под силу только сильным духом людям.

Угольная отрасль является одним из базовых секторов экономики, мощным производственным комплексом Сибирского федерального округа и всей страны. Именно в Сибири добывается три четверти всего угля в России. Профессионализм и сила характера горняков, опыт предыдущих поколений угольщиков и внедрение новых технологий — залог дальнейшего развития отрасли. Самоотверженный труд шахтеров является основой энергетической безопасности России, стабильной работы гражданских промышленных производств и оборонных предприятий.

Сегодня, несмотря на внешнее давление и санкционные вызовы, угольная промышленность сохраняет огромный потенциал для развития, и ее прогресс напрямую влияет на процветание и стабильность нашей страны. Президентом России уделяется особое внимание угольной отрасли и реализации принятой комплексной программы ее поддержки.

Дорогие горняки, вы — настоящие герои мирного труда, способные преодолевать любые трудности и достигать высочайших результатов! Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, уверенности в завтрашнем дне и новых достижений. Ваши трудовые свершения — это вклад в укрепление мощи и благополучия России! С праздником!