– Дорогие друзья! Сердечно поздравляю всех, кто работает на шахтах, разрезах, обогатительных фабриках, кто готовит кадры для угольной отрасли, производит горное оборудование.

Этот праздник широко отмечают в эти дни во всех наших регионах, где добывается уголь, чествуют тех, кто посвятил себя напряженному, крайне сложному и трудному шахтерскому делу.

От ваших успехов во многом зависит укрепление топливно-энергетического потенциала России и, конечно, экономическое и социальное благополучие городов и поселков, рост уровня и качества жизни людей. Государство в партнерстве с бизнесом, управленческими командами сделает все, чтобы обеспечить устойчивое, долгосрочное развитие угольной отрасли, поддержать коллективы угледобывающих компаний. Будем и дальше обновлять транспортную инфраструктуру и логистику, в том числе наращивать возможности Транссиба и БАМа, других железных дорог, увеличивать мощности морских портов и терминалов, активно продвигать угольную продукцию на внутреннем и внешних рынках.

Знаю, что шахтеры всегда работают на совесть. В нашей стране во все времена горняцкий труд пользовался заслуженным уважением. В этом году исполняется 90 лет мировому рекорду знаменитой бригады Алексея Стаханова, выдавшей на-гора за одну смену 102 тонны угля, превысив почти в 15 раз установленную тогда норму добычи. Это был результат новаторского подхода к организации труда. Шахтеры Донбасса тогда доказали, что работать можно во много раз эффективнее и лучше. День трудового подвига стахановцев стал народным шахтерским праздником. Официально он был учрежден 12 лет спустя, но вся страна уже отмечала его в последнее воскресенье августа.

Мы продолжаем эту славную традицию. И это прекрасный повод сказать сегодня в адрес шахтеров самые теплые слова. Вы, дорогие друзья, обладаете сильным, прямым характером. На вас всегда можно положиться. А ваша верность трудовому братству говорит о достоинстве настоящего рабочего человека. Все эти качества, как и гордость за профессию, передаются из поколения в поколение.

Еще раз поздравляю всех, кто трудится в регионах расположения наших угольных бассейнов – от Дальнего Востока и Арктики до Сибири и юга России. Особые слова благодарности за результативный труд – горнякам Кузбасса, где добывается более половины российского угля. И, конечно, шахтерам нашего героического Донбасса, которые работают в сложнейших условиях, показывая пример стойкости и надежности. Желаю всем шахтерам, горнякам России здоровья, благополучия и новых успехов.