Одним из центральных событий торжеств в областной столице стал парад шахтерских делегаций Северо-Кузбасской агломерации «Сильные духом», в котором приняли участие 7 тысяч человек, в том числе 120 ветеранов угольной промышленности.

«Сегодня мы чествуем наших горняков. Людей, чей труд согревает миллионы домов, обеспечивает энергией промышленность. Угледобывающая отрасль на протяжении многих лет была и остается основой экономики региона и всей страны. Спасибо за вашу работу! С Днем шахтера, Кузбасс!», – поздравил горняков губернатор.

Федеральные, ведомственные и областные награды вручили почти 100 лучшим работникам угольной отрасли. 18 угольщикам присвоили почетное звание «Заслуженный шахтер Российской Федерации». Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены пять человек.

На День шахтера кемеровчан и гостей города порадовала авиационная группа «Стрижи». В 21 час на главную сцену выйдет группа «Корни». Кульминацией торжеств станет праздничный салют, первые залпы прогремят в 22:00.

Фото: пресс-служба АПК