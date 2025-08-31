Илья Середюк поздравил кузбассовцев с Днем шахтера

Губернатор Кузбасса сегодня поздравил горняков региона с профессиональным праздником.

– Уважаемы ветераны и работники угольной отрасли! Дорогие земляки! Поздравляю вас с главным профессиональным праздником Кузбасса – с Днем шахтера. Угольная промышленность всегда была и остается основой экономики нашего региона. Здесь трудятся более 100 тысяч человек. Мы добываем почти половину всего «черного золота» в России, обеспечиваем теплом и энергией металлургию, машиностроение, химическое производство, социальную сферу. Сегодня главная отрасль Кузбасса переживает непростые времена. Международные санкции и логистические ограничения стали серьезным препятствием для развития. Мы преодолели уже не один кризис, преодолеем и этот. Сегодня важно сохранить достигнутые результаты и продолжить движение вперед. Мы заинтересованы в поиске новых технологий и добыче, обеспечении безопасности труда и глубокой переработке. Это поможет нам быть готовыми к любым вызовам.

Благодарю всех шахтеров за высокий профессионализм, вклад в промышленное развитие региона и всей России. Желаю здоровья, благополучия и удачи во всех начинаниях! С праздником! С Днем шахтера!