Богослужения в главном храме Кузбасса сегодня прошли в честь двух праздников — Дня шахтера и Собора Кузбасских святых. В них приняли участие также священнослужители из Горловки и Луганска. Поздравил всех собравшихся и губернатор Илья Середюк.

– Это два больших праздника. По моей просьбе и по благословению владыки Аристарха во всех храмах Кузбасса проходят молебны о безопасности шахтеров, о благополучии нашего края. Когда был в Горловке, я встречался с владыкой Митрофаном, сегодня рад видеть его и владыку Пантелеимона из Луганска у нас в гостях. Хочу выразить поддержку жителям Горловки, Луганска в это непростое время, весь Кузбасс с вами! Мы сотрудничаем с городом-побратимом в самых разных сферах, в том числе — укреплении духовно-культурных связей. Также наши специалисты восстанавливают инфраструктуру, работают в больницах, мы отправляем гуманитарные грузы. Кузбасс своих не бросает! — сказал Илья Середюк.

Он лично подарил гостям из ДНР и ЛНР статуэтки святой Варвары, которая является покровительницей горняцкого труда. В день ее памяти, 17 декабря, в Кузбассе в шахтеры посвящают молодых специалистов, которые после получения образования отправляются работать на шахты и разрезы.

Ко Дню шахтера приурочили праздник Собор Кузбасских святых. Он отмечается в честь 40 православных подвижников, которые были казнены или умерли в лагерях Сиблага, а также трех преподобных отцов, подвизавшихся в XIX веке в пустынножительстве недалеко от Новокузнецка.

Фото: АПК.