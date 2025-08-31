– Уважаемые ветераны и работники угольной промышленности! Поздравляю вас с Днем шахтера!

Угольная промышленность России известна своей историей от первых угольных рудников Петровских времен до мощных современных разрезов и шахт. Во все времена российская угольная отрасль играла важную роль в промышленном развитии нашей страны. В августе 2025 года исполняется 90 лет стахановскому движению. Подвиг Алексея Стаханова для миллионов работников угольной промышленности, продолжающих его дело, стал символом трудовой доблести, а профессия шахтера — почетной.

В год 80-летия Великой Победы мы с гордостью вспоминаем о героях-шахтерах. Вернувшись домой с фронтов Великой Отечественной войны, израненные и уставшие, они своим героическим трудом поднимали угольную промышленность нашей страны. И сегодня вы достойно продолжаете дело своих великих отцов и дедов. Особо отмечу тех, кто принимает участие в специальной военной операции.

Перед нами сегодня поставлены сложные задачи по созданию новых центров угледобычи, расширению ресурсной базы и обеспечению промышленной безопасности. Уверен, что благодаря вашему профессионализму, знаниям, внедрению новых инновационных технологий поставленные задачи будут решены, и угольная промышленность и впредь останется драйвером развития нашей страны.

Желаю всем работникам и ветеранам угольной промышленности крепкого здоровья, благополучия и удачи!