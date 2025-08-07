Главная акушерка Кузбасской областной клинической больницы им. С.В. Беляева стала «Заслуженным работником здравоохранения РФ». Почетное звание присвоили Ольге Шемпелевой. Всего таких наград в Кузбассе три, две из них в областной больнице. Как начинался путь той, кто встречает новые жизни — узнавали наши коллеги.

Сегодня рабочий день у главной акушерки Перинатального центра начинается не с отчета, а с правительственной телеграммы. Президент и губернатор поздравляют с присвоением почетного звания.

Как день начнешь, так его и проведешь. Сегодня у Ольги Анатольевны все чуть-чуть не по плану. Ждала коллег на пятиминутку, а в дверях с цветами и поздравлениями подруга, с которой они вместе начинали свой путь в медицине.

И все эти 43 года общение не прекращалось, как и становление самой Ольги. Рассматривая старые фотографии, она вспоминает, как впервые надела белый халат. Вот она сидит в президиуме, где ее подруге вручают диплом, а вот и застывший кадр с сельхоз работ, тогда студенты традиционно выезжали помогать колхозу. Есть и фото, где юная Оля впервые стояла на посту №1 – миссия важная, ведь попасть туда мог не каждый.

Одногруппники Ольгу запомнили как самую ответственную. Даже малейшие задания она всегда выполняла со всей серьезностью и полным погружением в дело.

Группа Ольги Анатольевны была самая первая после долгого перерыва, в который акушерок не набирали. Свой путь тогда еще школьница выбрала еще в 10 классе. Повлиял пример старшего поколения.

А вот продолжила поддерживать интерес к акушерству куратор и наставник Анна Николаевна Филатова. Своих первых пациентов Ольга Анатольевна помнит до сих пор – а их немало не только в Кузбассе. За годы работы через руки Ольги Анатольевны прошли малыши в и 1-ом роддоме, и в роддоме Детской областной и вот теперь в Перинатальном центре. Хотя признается, что навсегда запомнит – первые роды. Переживали больше, чем будущие мамочки.

Ни с чем не спутаешь и эмоции удивления от поздравления Ларисы Аркадьевны Кубасовой – преподавателя и экс-заведующей отделением, где сегодняшняя главная акушерка только начинала свою карьеру. Сейчас старший наставник живет во Франции, однако успела стать не только коллегой, но и другом.

Ольга Анатольевна знает, сколько килограммов счастья живет в каждой палате роддома. В этой палате – 3,2 кг, а в соседней 3,5 кг. Еще в самом начале она поняла – там, где каждый день держат в руках счастье – может быть только призванием, а не просто работой…

Автор: Эльвира Галиева