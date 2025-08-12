Зажигают свет и не дают крышам покоситься. Специалисты региона готовят дома и улицы муниципалитетов к предстоящей зиме. Что делают и на каких локациях? С подробностями наши коллеги из Анжеро-Судженска и Киселевска.

В Анжеро-Судженске продолжает действовать программа регионального фонда капремонта. По ней специалисты заменяют в городских домах крыжи. Там, где кровля скатная, вместо шифера подрядчики укладывают профлист. Он более износостойкий. Параллельно все здания готовят к отопительному сезону, заботятся о дворах и подъездах.

Тем временем в частном секторе Киселевска, в районе березовой рощи, в Парковом переулке, мастера устанавливают уличное освещение. Сейчас специалисты создают дополнительные опоры, в планах — совместная подводка электросети по улицам.

Цель проекта – сделать жизнь в районе более комфортной и безопасной. Зажечь свет на локации планируют до конца сезона. А это значит, что первого сентября школьники пойдут уже по освещенной улице.

Автор: Дарья Шибаева