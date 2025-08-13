https://vk.com/video-1974547_456248257

Готовность номер один! В муниципалитетах Кузбасса ведут работы по ликвидации аварийных домов и деревьев. Что успели сделать мастера, пока погода радует теплыми днями? Расскажем в следующем сюжете.

В Прокопьевске специалисты жилищно-коммунального хозяйства косят траву, обрезают кустарники, убирают аварийные и поваленные деревья. Возле торгового центра на улице Шишкина уже спилили ветки у лиственных. Они мешали водителям и пешеходам.

Тем временем в Киселевске мастера продолжают работы по отсыпке и грейдеровке улиц в районе Афонино. Трудятся и над сносом аварийного жилья в северном поселке. В проекте участвуют представители городских организаций и промышленных предприятий. На месте уже трудятся грузовые машины и экскаваторы-погрузчики.

Ликвидировать опасные строения по заявкам жителей будут и в районе 12-й шахты. Все дома, которые демонтируют, принадлежат муниципалитету, жители уже получили соответствующие выплаты.

Автор: Дарья Шибаева