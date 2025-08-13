https://vk.com/video-1974547_456248258

Боец с позывным Калтан получит новый тактический рюкзак. Речь о гуманитарном грузе, который отправили волонтеры в зону специальной военной операции. О работе штаба и швейного батальона – в нашем сюжете.

Маскировочные сети из школы №30 поселка Малиновка, окопные свечи из детского сада №37 «Семицветик», браслеты для выживания – все это привозят в штаб «Калтан Z надежный тыл». Уже оттуда машина с гуманитарным грузом отправляется к нашим ребятам на фронт.

По заявке бойцов швейный батальон отшивает тактические, штурмовые и медицинские рюкзаки. Среди прочего есть и антидроные одеяла. Готовый груз загружают в автомобили и отправляют на передовую.

Быстро и безопасно гуманитарную помощь отправляют волонтеры в зону СВО два раза в месяц. На этот раз она достанется и бойцу с позывным Калтан.