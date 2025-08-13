https://vk.com/video-1974547_456248259

Заглянуть в прошлое — без машины времени, но с полным погружением. В Кемерове открывается выставка, посвященная Бородинскому сражению. Как битва связана с Кузбассом, и в каких шапках ходили офицеры два века назад — узнали наши коллеги.

Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, спаленная пожаром, Французу отдана? В России нет человека, который бы не знал о сражении при Бородино. И уже в эту пятницу Кузбасский краеведческий музей распахнёт двери новой выставке — «Бородинское поле – мемориал двух Отечественных войн». Здесь более 80 экспонатов эпохи Наполеона.

Все эти предметы приехали из фондов Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника Московской области. Но выставка не только о событиях 1812 года. Среди экспонатов — подлинные вещи солдат 32-й стрелковой дивизии. Они защищали подступы к Москве в 1941 году.

Иногда учебников недостаточно — нужно самому увидеть, в каких мундирах сражались солдаты, как выглядели их кивера. Эта экспозиция будет интересна и тем, кто давно увлечён военной историей, и тем, кто только начинает своё путешествие по страницам прошлого. Открытие выставки состоится 15 августа.