В рамках «Шахтерской недели», которая проходит в Кузбассе накануне главного профессионального праздника региона, Илья Середюк поздравил передовиков угольной отрасли Ленинска-Кузнецкого. Город он посетил с рабочим визитом. Где еще побывал – узнавали наши коллеги.

«На территории «СУЭК-Кузбасс» создан уникальный музей, посвященный истории Кольчугинского рудника» – с таких слов начинается пост в соцсетях губернатора о необычном памятнике истории. Сам музей находится в бывшем надшахтном здании клетевого ствола шахты имени Е. Ярославского. Здесь сохранился оригинальный вагоноопрокидыватель. В залах вся история угольной промышленности: от самых ранних этапов, когда шахтеры работали вручную без крепей над головой, до более поздних, когда крепи уже стали деревянными, а у горняков появилось механическое оборудование.

Вместе с этим для Ильи Середюка провели экскурсию по предприятию. Ему показали многофункциональный тренировочный комплекс для горноспасателей, в котором моделируются любые аварийные ситуации, которые возможны на шахте. Гордость компании и современные образовательные лаборатории Центра подготовки и развития персонала.

Губернатор лично пообщался с молодыми и опытными сотрудниками. Некоторые работают здесь уже по 10-15 лет. Обсудили и перспективы угольной промышленности. Илья Середюк отметил: «Важно развиваться и модернизировать производство, делать его экологичным».

Автор: Эльвира Галиева