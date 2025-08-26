Жители региона продолжают чтить ветеранов Великой Отечественной. Как живет одна из тех, кто пережил годы войны, и в чем секрет ее долголетия? Расскажем далее.

Мария Лепихина встретила столетний юбилей в Анжеро-Судженске. Женщина родилась в Воронеже. После трёх классов церковной школы работала колхозе. В годы Великой Отечественной вместе со сверстниками копала окопы и транспортировала раненых.

Когда война закончилась, долгожительница переехала с семьёй в Баку, а после замужества — в город, где живет сейчас. Там она работала на машиностроительном заводе, позже стала санитаром, воспитала четверых детей.

Сейчас ветеран все еще может выполнять бытовые задачи. Но у нее есть помощники: 10 внуков и 13 правнуков. Они регулярно приходят к родственнице на чай и заботятся о ней.

Автор: Дарья Шибаева