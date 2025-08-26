В Кузбассе проходит акция «Неделя кино». Что в честь этого события организовали в Киселевске, и на выход какой работы жители города оказали влияние? Об этом уже знают наши коллеги.

Жителям Киселевска удалось пообщаться с актером театра и кино Григорием Некрасовым. А еще посмотреть фильм «Свинцовые небеса», который еще не показывали широкой публике. После просмотра желающие заполнили бланки, где высказали мнение о работе. Комиссия обработает ответы и поймет, что нужно улучшить. Такое событие уже прошло в Промышленновском районе.

По сюжету фильма, в котором играет Григорий Некрасов, украинские нацисты заперли нескольких мирных жителей и одного российского пленного в сельском храме. Цель — использовать их в качестве живого щита. Заложники же не стали ждать своей участи и разработали спасательную операцию.

Мероприятия ко Дню российского кинематографа продолжатся. Например, 27 августа в кинотеатрах по всей области пройдет день открытых дверей. Желающих посмотрят фильмы, примут участие в мастер-классах, экскурсиях и розыгрышах призов.

Автор: Дарья Шибаева