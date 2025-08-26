Вспомнить спортивную молодость собрались команды со всего Кузбасса. В Прокопьевске состоялся футбольный турнир памяти Николая Пузикова и Николая Крымова. Какой вклад внесли известные спортсмены в развитие молодых игроков и как прошли соревнования – подробности у наших коллег.

Турнир посвящен памяти футболистов Николая Пузикова и Николая Крымова. Последний играл за хабаровский СКА, рубцовский «Торпедо» и, конечно, за прокопьевский «Шахтер». После — был в команде тренером. Николай Пузиков после 25 лет работы в угольной промышленности исполнил давнюю мечту — стал тренировать детей, был наставником молодежной сборной города. Его воспитанники становились победителями и призерами региональных первенств.

Почтить память ветеранов футбола и вспомнить свою спортивную молодость приехали команды из Прокопьевска, Новокузнецка, Кемерова, Осинников, Междуреченска и Киселевска.

По итогам футбольных баталий 3 место заняла команда областной столицы, на втором месте хозяева турнира. Победителями стала дружная команда новокузнечан.

Автор: Екатерина Чеберяк