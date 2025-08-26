Пять тысяч человек, один парк и сотни эмоций: от песен любимых артистов до писем, написанных бойцам на передовую. В Кемерове прошёл фестиваль «Русское лето. ZaРоссию», который собрал под одним небом музыку, спорт, ремёсла и чувство настоящего единства.
Пять тысяч человек — и у каждого своя причина прийти на этот праздник. Одни слушали музыку, другие участвовали в спортивных состязаниях, третьи пробовали себя в народных ремеслах. Здесь же можно было своими руками сделать сувенир. Керамические кружки и украшения со старорусскими символами, тряпичные куклы-обереги, вышивка с узорами народов России. Каждое изделие хранит частичку культурного кода, который мастерицы стремятся передать дальше.
А рядом — площадка Народного фронта. Здесь писали письма солдатам и собирали помощь на фронт. Кемеровчане — от малышей до ветеранов — оставляли простые, но очень важные слова поддержки.
К акции присоединились и мы, журналисты телеканала «Кузбасс Первый». Наше письмо тоже отправится к бойцам. Этот фестиваль — общее чувство единства. Люди разных возрастов, профессий и интересов собрались вместе, чтобы сказать одно: мы рядом с теми, кто защищает Родину.
А вечернюю программу украсили концерты. Поддержали праздник и артисты Кузбасса — детские и взрослые коллективы, кавер-группы и вокалисты. Со сцены звучали и песни Мари Мар. Артистка не раз выступала в зоне СВО, и её творчество о любви, надежде и дружбе. Кульминацией концентрации стало выступление легендарной Питерской группа «Пилот». Под знакомые хиты подпевали тысячи голосов.
«Русское лето. ZaРоссию» продолжает свой путь по городам страны, объединяя людей от Дальнего Востока до Сибири.