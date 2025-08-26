Пять тысяч человек, один парк и сотни эмоций: от песен любимых артистов до писем, написанных бойцам на передовую. В Кемерове прошёл фестиваль «Русское лето. ZaРоссию», который собрал под одним небом музыку, спорт, ремёсла и чувство настоящего единства.

Пять тысяч человек — и у каждого своя причина прийти на этот праздник. Одни слушали музыку, другие участвовали в спортивных состязаниях, третьи пробовали себя в народных ремеслах. Здесь же можно было своими руками сделать сувенир. Керамические кружки и украшения со старорусскими символами, тряпичные куклы-обереги, вышивка с узорами народов России. Каждое изделие хранит частичку культурного кода, который мастерицы стремятся передать дальше.

А рядом — площадка Народного фронта. Здесь писали письма солдатам и собирали помощь на фронт. Кемеровчане — от малышей до ветеранов — оставляли простые, но очень важные слова поддержки.

К акции присоединились и мы, журналисты телеканала «Кузбасс Первый». Наше письмо тоже отправится к бойцам. Этот фестиваль — общее чувство единства. Люди разных возрастов, профессий и интересов собрались вместе, чтобы сказать одно: мы рядом с теми, кто защищает Родину.

А вечернюю программу украсили концерты. Поддержали праздник и артисты Кузбасса — детские и взрослые коллективы, кавер-группы и вокалисты. Со сцены звучали и песни Мари Мар. Артистка не раз выступала в зоне СВО, и её творчество о любви, надежде и дружбе. Кульминацией концентрации стало выступление легендарной Питерской группа «Пилот». Под знакомые хиты подпевали тысячи голосов.

«Русское лето. ZaРоссию» продолжает свой путь по городам страны, объединяя людей от Дальнего Востока до Сибири.

Автор: Анастасия Питирнова