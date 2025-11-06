На прилавках Кузбасса станет больше качественных продуктов от местных фермеров. В регионе открыли крупный логистический комплекс. Какое соглашение заключил губернатор с федеральными сетями? Узнавали наши коллеги.

Пуск. Теперь рынок сбыта для кузбасских фермеров будет расширяться каждый год, как следствие, жителям региона станет доступно больше качественных продуктов от местных производителей. По планам компаний – открыть около 50 новых супермаркетов в год. Однако это еще не все.

Илья Середюк подписал соглашение о сотрудничестве. С федеральными сетями договорились о мерах поддержки товаропроизводителей.

Кроме того, агрегатор поможет местным фермерам с упаковкой и подготовкой продуктов к выкладке на прилавки.

Таким образом, регион получил не только крупный центр, который находится на пересечении магистралей, но и, по сути, инвестиции в местные сельскохозяйственные предприятия, помощь специалистов, улучшение качества и внешнего вида товара, а также возможность для местных производителей развиваться в родном регионе.

По планам на ближайшие 3 года открыть порядка 120 магазинов. Производить и поддерживать Кузбасс готов, а это значит, что на встречу к благим переменам регион уже стартовал.

Автор: Эльвира Галиева