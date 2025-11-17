Ещё даже не пошли в школу, а уже орлята. К движению присоединились Анжеро-Судженские малыши. Как это было – расскажут наши коллеги.

Яркий, волнительный – таким стал день для 40 малышей из 21-ого детского сада. Теперь они будут носить гордое звание «Орлята», а на шее будет пестрить красный галстук – традиционный символ движения.

Они, старшие, и приготовили в этот день для младших патриотическую программу – спортивную эстафету, где детишки бегали в шлемах и бронежилетах, кидали шарики в цели, проползали под маскировочной сетью. Такое запомнится им надолго.

Не стали бы дети «орлятами» и без клятвы, ведь она – обязательная часть посвящения. Произнесли её, посмотрели в горящие глаза родителей и можно дальше двигаться по проторенной патриотической дорожке – укреплять свою любовь к Родине.

Автор: Буянов Владислав