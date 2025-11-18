В Киселёвске определили самую креативную, яркую и творческую женщину серебряного возраста. Местный конкурс «Мировая бабушка» ежегодно собирает вокруг себя тех, кто готов доказать, что жизнь в зрелом возрасте только начинается. Как прошло в этот раз – расскажут наши коллеги.

Морщинки может быть и выдают в них бабушек, но настрой как у молодых – внутри ещё девочки, девушки со своими мечтами и амбициями. На конкурс в этот раз приехало 10 участниц – каждая подготовила креативную визитку, творческий номер и дефиле.

Пели, танцевали, рассказывали стихи и всеми фибрами души стремились удивить и жюри и тех, кто пришёл за них поболеть. Экспертам пришлось не сладко – все бабушки серьёзно подготовились, но выбрать лучшую всё же пришлось. Ею стала Татьяне Илле – помимо хорошо отрепетированных номеров, она сама сшила одежду на конкурс красоты и приготовила сырные конфеты.

В словах Татьяны и вскрылась вся суть конкурса. Хоть победитель и определён – это совсем не главное. Важно было выбраться в люди, показать себя и что умеют, встретиться с такими же креативными и яркими бабушками. И ещё раз доказать, что возраст – это лишь цифра.

Автор: Буянов Владислав