Музейный работник с более чем 50-летним стажем Зинора Волкова собирает редкие документы об индустриальном освоении Кузбасса. Сотрудница музея-заповедника «Красная Горка» в Кемерове вернула из исторического небытия тысячи уникальных чертежей времен Копикуза и АИК «Кузбасс», послуживших основой для многих научных работ.

«При участии Зиноры Фатиковны созданы десятки прекрасных выставок. Главное достижение последних лет — проект «Рождение Кузбасса», победивший в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Это будущий первый зал Музея угля Кузбасса», – отметил губернатор в соцсетях.

Илья Середюк призвал кузбассовцев сходить на «Ночь музеев» и провести сегодняшний вечер за изучением уникальных экспозиций.

