На Беловском водохранилище в эти выходные собрались рыбаки из Кузбасса, Новосибирска, Томска и Алтая для участия в областных соревнованиях по ловле донной удочкой. Об этом сегодня в своих социальных сетях сообщил губернатор Кемеровской области Илья Середюк.

Он отметил, что претендентам на медаль нужно ловить не менее двух рыб в минуту, а также рассказал, что в соревнованиях принимает участие и многократный чемпион и обладатель Кубка Кузбасса, член сборной региона Руслан Кротов, который увлекся рыбной ловлей еще в дошкольном возрасте и уже тогда сам делал себе ивовые удочки. В детстве же Руслан серьезно начал заниматься аквариумистикой и изучением повадок подводных обитателей.

К слову, в сентябре кузбассовцу предстоит представить регион на Всероссийских соревнованиях «Кубок Сибири».

– Такие турниры, как сегодня — отличный повод по-новому взглянуть на карту Кузбасса. Они показывают, что яркие впечатления и настоящий отдых можно найти в родном регионе. Путешествуйте по Кузбассу, открывайте для себя наши уникальные природные места, болейте за наших, – призвал губернатор кузбассовцев.

Фото: Илья Середюк/МАХ