В работе форума принимают участие 120 представителей молодежных казачьих организаций Сибирского федерального округа, а также делегации Иркутского и Енисейского казачьих войск. Для них подготовили стратегические сессии, круглые столы, мастер-классы, встречи с экспертами и чиновниками. Молодые казаки обсуждают вопросы наставничества, сохранения традиционной культуры и участия казачества в реализации государственной молодежной политики.

«На протяжении многих веков казачество остается опорой государства — примером мужества, служения Отечеству, уважения к истории и семейным ценностям. Мы не просто сохраняем лучшие традиции российского казачества. Они получают новое развитие именно в молодежной среде. Уверен, что форум станет площадкой для воплощения в жизнь полезных инициатив», – подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк на открытии форума.

В рамках форма проходят выступления лучших творческих коллективов Кузбасса, посвященные казачьей культуре.

