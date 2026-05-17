В Кузбассе продолжается реализация научно-популярного проекта «Живу наукой», запущенного по поручению губернатора Ильи Середюка. Организаторы – НОЦ «Кузбасс – Донбасс» и Кемеровское региональное отделение Российского общества «Знание» – ставят задачу показать конкретные разработки кузбасских ученых, внедренные в регионе.

Очередная лекция прошла в Кемеровском государственном институте культуры в рамках XV Международной научно-практической конференции «Культура и искусство: поиски и открытия». Перед аудиторией из 70 студентов и преподавателей выступила директор НОЦ «Кузбасс – Донбасс», доктор экономических наук Ирина Ганиева.

В центре выступления – вопрос о том, как России достичь технологического лидерства. Отправная точка здесь – Указ президента от 7 мая 2024 года, где заданы ключевые ориентиры для отечественной науки. Ирина Ганиева объяснила, какие научные приоритеты из этого документа уже сегодня работают в Кузбассе. Она напомнила и о фундаменте, на котором все держится: о достижениях ученых «золотого века», создавших мировую научную школу.

Лектор рассказала о работе НОЦ «Кузбасс – Донбасс» и привела примеры проектов ученых региона. В сфере углехимии это Центр инженерных разработок, созданный на базе КузГТУ при поддержке Минпромторга России в октябре 2025 года. В медицине – «вторая кожа», как в Кузбассе называют умные противораневые заплаты, которые разрабатывают специалисты кемеровского НИИ комплексных сердечно-сосудистых заболеваний и донецкого Института неотложной и восстановительной хирургии имени В. К. Гусака. А в сфере культуры – проект молодежной лаборатории КемГИК по адаптации художественного наследия для людей с проблемами зрения.