В центре сюжета – реальные истории бойцов со специальной военной операции. Речь о книге беловской писательницы Галины Вязовцевой «Младший брат… СВОй берег-2». Презентация нового чтива прошла в Кемерове в Музее изобразительных искусств. Подробнее в сюжете наших коллег.

Андрей-ликвидатор, Сергей-скил, Максим-молодой – это позывные героев книги «Младший брат… СВОй берег-2» беловской писательницы Галины Вязовцевой. Автор пишет не о вымышленных персонажах, а о тех, кто реально проходит службу в зоне специальной военной операции.

Летопись истории настоящих дней сначала презентовали в Белове. А уже сегодня узнать о судьбах бойцов и их жизни в госпиталях собрались кузбассовцы из разных городов нашей области.

О взорвавшейся рядом мине и вырытом окопе ветераны пишут Галине Вязовцевой. Именно жизнь на передовой, описанная бойцами со всей России от Якутии до Москвы будет представлена в третьей части книги.

Автор: Марина Киселева