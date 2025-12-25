Волонтеры «Боевого братства» не рискуют своей жизнью на передовой, но в тылу они день и ночь отшивают нательное белье бойцам. Сделанные вручную вещи киселевчане еженедельно отправляют вместе с гуманитарным грузом «за ленточку». Подробнее в сюжете наших коллег.

Им не платят зарплату, не выдают почетных грамот. Волонтеры роты «Боевое братство» трудятся на передовой не за деньги. Они отшивают бойцам на СВО нательное белье, вкладывая в них заботу и любовь.

Волонтеры ежедневно отшивают десятки вещей нашим защитникам «за ленточку». А посылки с коробками, среди которых вещи, медикаменты, сети, только и успевают грузиться в машины прямиков в госпитали.

Пока одни отшивают в роте белье, вторые проводят патриотические уроки с молодежью. Это и квизы, викторины и, конечно же, творческие сценки о стойкости и храбрости солдат.

Автор: Марина Киселева