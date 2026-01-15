Хвостатые модели с трёх регионов Сибири вышли на подиум калтанского стадиона «Энергетик». Накануне здесь прошла выставка собак всех пород ранга «Кандидат в чемпионы России». Кто из четвероногих забрал титул – расскажут наши коллеги.

На такого рода конкурсах жюри в первую очередь определяет экстерьер собаки – её внешние данные, как общего телосложения, так и отдельных частей тела. Для каждой породы это разные критерии – каждый заводчик стремится, чтобы по всем параметрам стояло «отлично».

После выставления оценок по экстерьеру лучших собак приглашают в следующий этап — «Бест», где все породы сравниваются уже друг с другом. По его итогам в финал прошло 9 хвостатых моделей. Третье место забрал себе джек-рассел-терьер, второе – белоснежный самоед. Звание «Кандидат в чемпионы России» досталось среднему шнауцеру – лучшему представлю своей породы.

Но для заводчиков и их питомцев это далеко не конец – чтобы получить сертификат чемпиона России, нужно собрать от 4 до 6 таких кандидатских титулов на разных соревнованиях и под подписью разных судей – тогда уже можно будет подаваться на более высокую награду. Совершенство предела не знает.

Автор: Буянов Владислав