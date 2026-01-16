В 2025 году более 255 жителей Кемеровской области приняли участие в мероприятиях по финансовой грамотности. Об этом сообщают в пресс-службе областного правительства. Всего в городских и муниципальных округах прошло более 2,5 тысячи семинаров, фестивалей, лекций в онлайн- и офлайн-форматах.

«В современных условиях финансовая грамотность — это не просто полезный навык, а необходимость. С целью повышения финансовой культуры и профилактики кибермошенничества мы реализуем крупные проекты для различных целевых аудиторий. Наша цель — донести базовые финансовые знания до максимального количества людей. Для удобства жителей мероприятия проводятся как онлайн, так и офлайн, когда подключиться к вебинару могут одновременно до нескольких тысяч человек. Работающие граждане могут обучаться финансовой грамотности даже без отрыва от производства», — отмечает первый заместитель председателя правительства Кузбасса – министр финансов региона Игорь Малахов.

Мероприятия ориентированы как разную аудиторию, включая детей и представителей старшего поколения. Отдельное внимание уделяется семьям участников специальной военной операции.