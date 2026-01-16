Илья Середюк провел встречу с Аллой Самойловой, возглавляющей группу прибывших в Кузбасс специалистов. Комиссия проверяет роддом городской больницы №1 Новокузнецка, где в этом месяц скончались 9 младенцев.

«Эксперты изучают документы, общаются с персоналом. Рассматриваются несколько версий. Выводы делать рано, ждем окончательных результатов», – подчеркнул губернатор Кузбасса.

Среди проверяющих – специалисты Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова, а также сотрудники Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.

Фото: пресс-служба АПК