В Кузбассе назначили нового директора областного центра «ДОМ ЮНАРМИИ». Им стал участник программы «СВОи Герои. КуZбасс» Дмитрий Прудей. Как отметили в пресс-службе областного правительства, он занимал должность исполняющего обязанности руководителя центра с апреля 2025 года.

«Уверен, что боевой опыт, искренняя преданность Родине и спортивная закалка Дмитрия Юрьевича помогут ему в решении задач по воспитанию нашей молодежи. В его лице ребята получают не просто руководителя, а наставника, с которого можно и нужно брать пример», — отметил губернатор Илья Середюк.

Дмитрий Прудей родился в Крапивинском округе, после школы окончил КемГУ по специальности «Физическая культура и спорт». Участвовал во Второй чеченской кампании и специальной военной операции.

