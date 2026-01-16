5-летний Саша, житель столицы Республики Тыва города Кызыла, любит слушать музыку, танцевать и рассматривать книги с картинками. Еще он коллекционирует модели машин и конструкторы. Благодаря полпреду пополнились обе коллекции: в игрушечном автопарке стало на несколько автомобилей больше, а с помощью новых конструкторов мальчик, возможно, построит для них гараж.

Любознательный и активный пятилетний Михаил из Республики Хакасия восхищается поездами – его особенно удивляют длинные грузовые составы. Он мечтал о собственной магистрали и локомотивах, с которыми можно играть. По поручению полпреда Мише передали именно тот сюрприз, который он загадывал – большую железную дорогу.

Одиннадцатилетний Кирилл из Красноярска любит проводить время на свежем воздухе и качаться на качелях. В подарок от полномочного представителя мальчик получил большое и уютное кресло-кокон, чтобы проводить в нём время зимой, пока на улице холодно.

Разносторонний и талантливый Артур из города Барнаула Алтайского края мечтал о хоккейной экипировке – он давно увлекается спортом. Кроме хоккея в сферу интересов мальчика входит сельское хозяйство и техника, особенно ему нравятся мотоциклы. Шарик с желанием Артура полпред снял с ёлки перед заседанием Государственного Совета в конце 2025 года, а спустя несколько дней Артура, его маму и младшую сестру пригласили в многофункциональный спортивный комплекс «Титов Арена» – посмотреть матчи с участием хоккейной команды «Динамо-Алтай». Артуру, как он и мечтал, вручили хоккейный шлем и памятный сувенир от игроков – футболку с автографами членов команды.

Анатолию из города Донецка 15 лет. Его увлечения – учеба, компьютер и фитнес, особенно прыжки на батуте. При содействии сотрудников Военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Объединенной группировке войск юноше передали подарок от Анатолия Серышева – батут, на котором можно тренироваться дома.