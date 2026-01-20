Your browser does not support HTML5 video.

Ветеран боевых действий Дмитрий Прудей награждён медалями «За отвагу», «За воинскую доблесть» II степени и медалью ЛНР «За заслуги» II степени.

Сегодня он делится своим опытом не только с молодёжью, но и с коллегами-ветеранами, участвуя в региональной программе «СВОи Герои. КуZбасс», которая реализуется совместно с фондом «Защитники Отечества».

Его история – о том, как защитник Отечества становится активным участником общественной жизни, воспитывает детей, занимается спортом и вносит вклад в развитие региона.