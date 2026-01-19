Говоря о ситуации в роддоме №1 Новокузнецка, где в новогодние каникулы скончались 9 младенцев, Илья Середюк подчеркнул необходимость изменения медицинского контроля за будущими матерями.

«Нам необходимо пересмотреть всю систему работы женских консультаций, работы по осмотру, профилактике женских болезней при дородовом периоде», – отметил губернатор.

Кроме того, на аппаратном совещании говорили об экологии. Глава региона сообщил, что в Новокузнецке выбросы вредных веществ в атмосферу удалось сократить на 49 тыс. тонн. Поручено продолжить работу по приобретению автобусов, работающих на газомоторном топливе, и расширить эту практику на коммунальную технику. Также в Кузбассе необходимо развивать сеть газомоторных заправок. Что касается загрязнения рек золотодобытчиками, министру природных ресурсов и экологии региона Олегу Ивлеву дано указание активнее работать по этому вопросу с общественниками.

Отдельное внимание уделили содержанию улично-дорожной сети. Главы муниципалитетов должны обеспечить устранение недостатков, таких как снежные накаты на проезжей части, стихийные детские горки, выходящие на дороги. При обсуждении проблемы освещения областных городов и поселков участники совещания отметили, что с 2019 года в Кузбассе установлено 49 тысяч светодиодных светильников и фонарей.

В завершение губернатор призвал обратить внимание на необходимость углубленной диспансеризации участников СВО. В Кузбассе для этой цели определено 26 якорных медучреждений.

Скриншот: Илья Середюк/Telegram