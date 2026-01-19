Деревянный дом второй половины XIX в., принадлежавший семье партизан времен Гражданской войны Губкиных, располагается в центре областной столицы по адресу ул. Шестакова, д. 60. Деревянное здание сохранилось со времен, когда Кемерово еще назывался Щегловском. В 1929 г. дом отдали под городскую гостиницу. Последние годы в здании находился «Центр развития образования в сфере культуры и искусства Кузбасса».

Объект исторического наследия выставили на торги вовлечения в хозяйственны оборот с использованием по усмотрению инвестора. Задачу вовлечения в хозоборот объектов культурного наследия ранее поставил президент РФ Владимир Путин. Инвестирование в объект культурного значения позволяет создать новую привлекательную локацию в городе, сохранить уникальную архитектуру, которую невозможно повторить в современных реалиях. Объект культурного наследия на сегодняшний день можно использовать как коммерческое помещение (например, кофейня или салон красоты) или сделать офис компании.

Принять участие в торгах можно по ссылке http://www.kuzbassfond.ru/torgi/?arrFilter_ff[NAME]=&arrFilter_pf[adres]=%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&set_filter=%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&set_filter=Y. Для инвесторов доступен ряд мер поддержки, в том числе льготное кредитование. Инвесторы могут выбрать объекты и получить информацию о поддержке портале наследие.дом.рф.