Федеральный проект по профориентации молодежи предусматривает разработку персональных карьерных маршрутов, охватывающих все этапы, – от выбора профессии до трудоустройства по специальности в своем регионе и адаптации на первом рабочем месте. Основой послужит прогноз кадровой потребности в Кузбассе. Старшеклассники и студенты смогут познакомиться с востребованными профессиями в ходе специальных туров на предприятия, а также во время тестирования. На сегодняшний день в Кемеровской области наиболее остро ощущается потребность в медиках, строителях, транспортниках, педагогах, энергетиках.

«Развитие такого инструмента, как целевое обучение, даст хорошую возможность мотивированным абитуриентам и студентам бесплатно получить перспективную специальность с гарантированным первым рабочим местом», – считает министр труда и социальной защиты Кузбасса Наталья Чайка.

Если у молодых людей возникнут проблемы с трудоустройством, персональные карьерные консультанты помогут подбирать меры поддержки и сервисы. К примеру, найти временные вакансии на каникулы или оплачиваемую стажировку. Перед выходом на постоянную работу выпускнику помогут составить и разместить резюме и расскажут о секретах быстрой адаптации в новом коллективе.

