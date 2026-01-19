В Кузбассе медучреждения 3-го уровня, где есть все необходимое оборудование для оказания помощи больным и недоношенным новорожденным, находятся в Кемерове и Новокузнецке. В другие муниципалитеты выезжают неонатальные реанимационно-консультативные бригады.

«Если в обычных родильных домах начинает происходить что-то проблемное с малышом, то неонатологи этих роддомов приглашают такую бригаду. Выездные специалисты помогают оказывать помощь на месте, проводят стабилизацию пациента и транспортируют его в учреждение 3-го уровня. Среднее время доезда до большинства роддомов составляет около двух часов, до отдаленных территорий – порядка трех часов», – пояснил заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Кемеровской областной детской клинической больницы Артем Черных.

По словам Черных, медицинское оборудование в больнице регулярно обновляется, новые лекарства также закупаются. К примеру, в прошлом году на детские реаниматологи в Кемерове получили лимфоблок – передовой препарат отечественного производства, который используют для лечения младенцев со сложными врожденными патологиями.