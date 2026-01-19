Лука Крымский (Войно-Яснецкий), окончивший в конце XIX века медицинский факультет Киевского университета, прославился как один из разработчиков основных принципов лечения в гнойной хирургии. Также при его участии был усовершенствован щадящий метод обезболивания конкретной области тела или конечности, требующей операции. Помимо этого, Лука Крымский развивал хирургическую тактику при лечении остеомиелита суставов, благодаря чему пациентам удавалось сохранить руку или ногу.

Бюст Луки Крымского установили рядом с Кемеровским медуниверситетом в рамках культурно-патриотического проекта «Аллея Российской Славы», приурочив к 65-летию со дня кончины святителя и 30-летию со дня обретения его мощей.

Фото: пресс-служба АПК