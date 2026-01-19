В Кузбассе стартовал заявок на региональный конкурс детских медиацентров «Время креативных технологий». Участниками могут стать команды медиацентров из общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования.

«Этот проект предоставляет уникальный шанс для юных журналистов Кузбасса проявить свои способности, освоить актуальные медиаформаты и получить экспертную оценку. Мы надеемся, что этот проект станет ежегодной площадкой для развития школьных медиа в регионе», — отметила министр образования Кузбасса Софья Балакирева.

Участникам на выбор предлагаются номинации: «Электронные печатные СМИ», «Инфографика», «Радиорубрика» и «Телерубрика». Проходить он будет в два этапа – муниципальный и региональный. Победители и призеры получат дипломы и памятные призы.

Фото: пресс-служба АПК.