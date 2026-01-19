В здании поликлиники № 6 на Красной горке заменили инженерные системы, смонтировали системы вентиляции и кондиционирования, утеплили перекрытия, привели в порядок фасад и поставили новые окна. Кроме того, в медучреждении обновили навигацию и сделали комфортные зоны ожидания.

«Теперь 9,5 тысячи прикрепленных пациентов смогут проходить диагностику, диспансеризацию и вакцинацию в современных условиях», – отметил глава региона Илья Середюк.

Капремонт в прокопьевской поликлинике №6 провели по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», инициированному президентом РФ Владимиром Путиным.

Фото: Илья Середюк/Telegram