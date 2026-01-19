Сразу в нескольких территория Кемеровской области прошли традиционные праздники коренных малочисленных народов нашего региона – шорцев и телеутов. Они отметили «Пельменек» и «Мылтык Пайрам». В Белове в этноцентре «Заречное» и клубе «Телеут» и в Гурьевском округе в сельском Доме культуры деревни Шанда гости поучаствовали в обрядах, играх и конкурсах, а затем для них провели мастер-класс по лепке телеутских пельменей с монеткой внутри, символизирующей удачу.

В Мысках прошел шорский Праздник ружья – «Мылтык Пайрам» с рассказом о древних охотничьих традициях и с приготовлением пельменей-пелбенов с предсказаниями. А в Таштаголе в ДК «Горняк» организовали выставку охотничьего снаряжения, а также национальные игры.

А в Новокузнецке шорский праздник состоится 23 января в Центре языков и культур народов Сибири. Будут также традиционные для этого народа игры и мастер-класс по лепке пельменей.

– Эти праздники не только сохраняют древние традиции коренных народов, но и вносят значительный вклад в укрепление межнационального согласия. Через культуру, обряды, духовно-нравственные ценности мы сохраняем связь поколений и демонстрируем этнокультурное богатство Кузбасса», — отметила министр культуры и национальной политики Кузбасса Татьяна Акимова.

В пресс-службе областного правительства отметили, что все мероприятия проходят в рамках Года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным.

Фото: пресс-служба АПК.