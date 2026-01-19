С 31 января по 1 февраля 2026 года в Кузбассе пройдет «Снежный фестиваль». Местом его проведения станет Центр активного отдыха «Пламя» деревни Старочервово. В фестивале примут участие зимние волшебники со всей России: дагестанский Дед Мороз, сказительница тетушка Лаппи из Карелии, Урал-Мороз со своей женой Весной Красной из города Арамиль, иркутский Дед Мороз Чудодеевич с внучкой Снегурочкой, а также сказочные персонажи из Новосибирска и, конечно, из Кузбасса. Каждый гость готовит свою интересную развлекательную программу, которая точно никого не оставит равнодушным. Со всеми персонажами можно будет сделать фото на память. Организаторы также обещают красочные фотозоны и горячее питание. Открытие «Снежного фестиваля-2026» запланировано 31 января на 11:00. Всю необходимую информацию можно узнать по телефонам: 8-913-400-34-35, 8-913-325-57-80. 0+