Кемеровчан ждет незабываемое шоу с участием знакомых всем с детства исполнителей поп-музыки: фестиваль ДИСКАЧ 90-Х! Он состоится 21 февраля 2026 г. в СРК «Арена»!

Участники фестиваля ДИСКАЧ 90-Х в г. Кемерово:

На-На

Краски

Отпетые мошенники

Faktor-2

Стрелки (Юлия Беретта)

Турбомода

Игорёк

и другие звёзды 90-х

НОВОЕ ТРЁХЧАСОВОЕ ШОУ! КИЛОВАТТЫ ЗВУКА И СВЕТА! ТАНЦЫ NON-STOP!

Десятки городов, сотни километров, тысячи восторженных фанатов и миллионы завоеванных сердец!

ДИСКАЧ 90-Х — культовый всероссийский фестиваль, где неподражаемые кумиры 90-х, ритмы свободы и драйва золотой эпохи проникают в душу каждого зрителя!

Окунитесь вместе с нами во времена робокопов и терминаторов, киосков с кассетами, челок «аля 9-ый вал», мячиков на резинках и желанных жвачек Turbo и Love is!

Оригинальные звёзды 90-х ждут тебя 21 февраля 2026 г. в спортивно-развлекательном комплексе «Арена», чтобы подарить атмосферу взрывного драйва и ярких эмоций! Стань частью команды и погрузись в мир нового масштабного ностальгического шоу вместе с нами!

До встречи!

Реклама: ООО «КРИК». ИНН 6674358611. Erid: 2VtzqxFQyYX