Кузбасский филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» подвел итоги работы за 2025 год. Благодаря партнерству с различными организациями фонд активно развивал поддержку ветеранов СВО и их семей. Основное внимание уделялось сотрудничеству между ведомствами и индивидуальному подходу к каждому случаю.

«Мы внедряем самые передовые технологии реабилитации защитников, запускаем новые проекты, используем лучшие практики региональных филиалов. Уверена, в следующем году сможем сделать помощь ветеранам СВО и их близким еще более эффективной», — отметила заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

В 2025 году в филиал поступило более 24 тысяч обращений, связанных с социальной поддержкой, денежными выплатами, оформлением удостоверений ветерана боевых действий и юридической помощью. С ветеранами и их семьями работают 89 социальных координаторов, из которых два — сами ветераны СВО, а семь — родственники участников спецоперации. Они помогают в оформлении документов и взаимодействуют с различными государственными структурами.

Более 1700 ветеранов прошли расширенную диспансеризацию в 2025 году, что вдвое больше, чем в предыдущем. 547 человек направлены на медицинскую реабилитацию, что в три раза превышает показатель 2024 года, а 465 участников спецоперации получили путевки на санаторно-курортное лечение. Фонд также обеспечивает ветеранов техническими средствами реабилитации, включая высокотехнологичные спортивные протезы. В прошлом году 117 ветеранов получили вертикализаторы, улучшенные кресла-коляски и другие устройства.

С 2025 года ветераны с инвалидностью обеспечиваются специальной одеждой для повседневной жизни, занятий спортом и реабилитации. В прошлом году филиал фонда предоставил такую одежду 106 ветеранам. Комплекты подбираются в зависимости от медицинских показаний и времени года.

Фонд также помогает ветеранам получить автомобили, адаптированные для ручного управления. С прошлого года транспорт дополнительно оснащается подъемниками для кресел-колясок. Параллельно ведется работа по созданию доступной среды в жилых помещениях ветеранов: устанавливаются специализированные кухонные гарнитуры, бытовая техника и другие устройства.

В сфере занятости проведено более 280 мероприятий, в которых приняли участие 645 работодателей. Благодаря этим усилиям работу получили 159 ветеранов боевых действий, и 17 соглашений заключено с региональными предприятиями. 39 ветеранов подали заявки на бесплатное обучение в «Синергии», 21 человек получил сертификаты на развитие бизнеса, а еще 21 ветеран начал собственное дело по социальному контракту при поддержке фонда.

Спортивное направление остается важным элементом реабилитации. В 2025 году было организовано 92 спортивных мероприятия. Более 400 ветеранов занимаются физкультурой и спортом, а свыше 100 человек — адаптивными видами спорта. С марта реализуется программа «Реабилитация через спорт», которая включает сопровождение и практические занятия на горнолыжном курорте с наставниками.

Фото: пресс-служба АПК.